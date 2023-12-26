В ночь на 26 декабря во временно оккупированной Феодосии в Крыму украинские Силы обороны уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск". О возможном повреждении еще одного российского корабля в эфире Киев 24 рассказала начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал.
Смотрите также "Ожидаем ответный залп ракет": россияне устроили истерику из-за уничтожения ИДК "Новочеркасск"
Что известно о еще одном поврежденном корабле
Нам нужна доразведка в Феодосии и получение исчерпывающей информации по всем уязвимым целям. По всей вероятности, был поврежден еще один корабль, ведь в портовой инфраструктуре все находится близко,
– отметила Гуменюк.
Она подчеркнула, что в отличие от врага, Силы обороны предоставляют исчерпывающую и достоверную информацию, которую всегда проверяют.
По словам Гуменюк, "несмотря на то, что могли учесть расстояние, необходимое в целях безопасности между боевыми единицами, взрыв такой мощности мог повредить и другие объекты".
Также она подчеркнула, что следует дождаться подтверждения от разведки.
Удар по БДК "Новочеркасск": коротко
- Украинские защитники 26 декабря уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск", стоявший в порту временно оккупированной Феодосии.
- Около 02:30 26 декабря тактическая авиация ВСУ атаковала судно крылатыми ракетами.
- Минобороны России признали факт атаки, но все в их стиле. Россияне не сообщили, что корабль был ликвидирован полностью, однако начали писать о мифических сбитых самолетах.
- Оккупанты официально заявили, будто "хлопок" в Феодосии стал следствием "отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет".