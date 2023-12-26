Россияне не сообщили, что корабль ликвидирован полностью, вместо этого начали писать о мифических сбитых самолетах. Гауляйтер Крыма, в свою очередь, поделился данными о потерях, которые могут быть далеки от правды.
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Ликвидация российского корабля
Российское минобороны подтвердило поражение большого десантного корабля "Новочеркасск". Оккупанты официально заявили, якобы "хлопок" в Феодосии стал следствием "отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет".
Россияне не могли просто признать, что их корабль отправился на дно, поэтому начали придумывать "мгновенную месть". Минобороны России начало рассказывать сказки о двух сбитых Су-24 под Николаевом. По словам захватчиков, именно они запустили по "Новочеркасску" ракеты.
Оккупационная администрация полуострова Крым заявила, якобы во время атаки по Феодосии погиб один человек, а ранения получили еще двое. Также есть повреждения сооружений.
Повреждения получили шесть зданий – преимущественно выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жители разместились у родных и знакомых. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет,
– утверждает Сергей Аксенов.
По информации крымских пабликов, число жертв в результате попадания по кораблю может достигать десятков – как ранеными, так и погибшими. Автомобили "скорой" утром активно ездили по Феодосии.
"Новочеркасск" – "все"
- Украинские защитники уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск", стоявший в порту временно оккупированной Феодосии. Ориентировочно в 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил ВСУ атаковала судно крылатыми ракетами.
- Наталья Гуменюк рассказала, что у россиян в Феодосии обстановка "взрывно-феерическая". Взрыв был действительно мощным, возник масштабный пожар и длительная детонация. Также Гуменюк подчеркнула, что большие десантные корабли сейчас используют как логистические объекты, для транспортировки важных грузов.
- В целом судно создано и предназначено для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски по морю войск и грузов. "Новочеркасск" способен транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.