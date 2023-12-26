Также наши бойцы тактической авиации Воздушных сил атаковали большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск".
Смотрите также Сетью разлетелось известие о 108 погибших бойцах ВСУ: в Генштабе подчеркивают, что это фейк
Что известно о работе Воздушных сил ВСУ
Украинские военные рассказали, что Россия атаковала Украину с 18:30 25 декабря по 3:00 26 декабря ударными БПЛА типа Shahed с юго-восточного направления. В частности, враги выпустили 19 дронов-камикадзе из районов:
- Балаклава – Крым;
- российского Приморско-Ахтарска.
В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА Shahed-136/131 в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей,
– рассказали военные.
Кроме того, ориентировочно в 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил ВСУ атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в Феодосийском районе.
"Результат – "на лицо"!", – подытожили военные.
Что этому предшествовало
- Россия начала атаковать Украину вечером 25 декабря. Опасность была объявлена для Одесской и Николаевской областей. Позже дроны запустили в направлении Херсонской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой областей.
- Посреди ночи дроны направили в направлении Хмельницкой области, курсом на Староконстантинов. К сожалению, на рассвете 26 декабря была угроза ракетной атаки в Киевской и Черниговской областях.
- Кстати, ночью на 26 декабря российский флот уменьшился. Ведь наши военные попали в большой десантный корабль "Новочеркасск". Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что корабль пошел за флагманом "Москва".