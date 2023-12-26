Також наші бійці тактичної авіації Повітряних Сил поцілили у великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ".
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Що відомо про роботу Повітряних сил ЗСУ
Українські військові розповіли, що Росія атакувала Україну з 18:30 25 грудня по 3:00 26 грудня ударними БпЛА типу Shahed з південно-східного напрямку. Зокрема, вороги випустили 19 дронів-камікадзе з районів:
- Балаклава – Крим;
- російського Приморсько-Ахтарську.
В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА Shahed-136/131 у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей,
– розповіли військові.
Окрім того, орієнтовно о 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил ЗСУ атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" в районі Феодосії.
"Результат – "на ліцо"!" – підсумували військові.
Що цьому передувало
- Росія почала атакувати Україну ще ввечері 25 грудня. Небезпеку оголошували для Одеської та Миколаївської областей. Пізніше дрони запустили в напрямку Херсонської, Миколаївської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької областей.
- Посеред ночі дрони скерували в напрямку Хмельницької області, курсом на Старокостянтинів. На жаль, вдосвіта 26 грудня була загроза ракетної атаки у Київській та Чернігівській областях.
- До речі, вночі проти 26 грудня російський флот зменшився. Адже наші військові поцілили у великий десантний корабель "Новочеркаськ". Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що корабель пішов за флагманом "Москва".