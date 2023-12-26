Також наші бійці тактичної авіації Повітряних Сил поцілили у великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ".

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Що відомо про роботу Повітряних сил ЗСУ

Українські військові розповіли, що Росія атакувала Україну з 18:30 25 грудня по 3:00 26 грудня ударними БпЛА типу Shahed з південно-східного напрямку. Зокрема, вороги випустили 19 дронів-камікадзе з районів:

Балаклава – Крим;

російського Приморсько-Ахтарську.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА Shahed-136/131 у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей,

– розповіли військові.

Окрім того, орієнтовно о 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил ЗСУ атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" в районі Феодосії.

"Результат – "на ліцо"!" – підсумували військові.

Що цьому передувало