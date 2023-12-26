Так, 25 грудня о 21:43 Віталій Бала у своєму фейсбуці залишив допис. У ньому він запевнив, що 108 українських військових з-під Авдіївки буцімто загинули. Як наголошують у Генштабі ЗСУ, це – фейк.

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Що не так з дописом політолога

Як зазначив він, в одній з бригад біля Авдіївки буцімто ухвалили рішення, щоб захисники та захисниці мали можливість на різдвяні свята поїхати додому на 7 днів.

Вони тягнули жереб, хто зможе поїхати і ті, хто не витягнув, були дуже засмучені і навіть деякі просили з ними помінятись. Але, ніхто не погодився, бо всі хотіли побачити своїх рідних, адже вже близько року на нулі. Всі, хто витягнув жереб сіли в автобуси і поїхали, але не доїхали, сім'ям прийде горе,

– емоційно написав він.



Пост Віталія Бали про військових / Скриншот

На це відразу ж відреагували як військові, так і близькі до фронту. Згодом з'явилася офіційна заява від Генштабу ЗСУ.

Що кажуть у Генштабі та самі військові

Інформація в соцмережах про начебто 108 загиблих в одній з бригад на Авдіївському напрямку напередодні Різдва – ФЕЙК. Дотримуйтеся інформаційної гігієни – перевіряйте інформацію перед оприлюдненням!

– закликають у Генштабі ЗСУ.

Журналіст Юрій Бутусов обурений цим дописом і попрохав пана Балу надати підтвердження своїм словам. Водночас він зазначив, що перевірив інформацію серед військових на Авдіївському напрямку.

Жодних автобусів не було вражено, жодних втрат при виїзді на свята не зафіксовано. Написав пану Балі у приват з проханням уточнити в якій бригаді це сталося. Усі військові на напрямку кажуть, що цей допис – брехня,

– наголосив Юрій Бутусов.

Політолога також засипали щільною критикою щодо того, що взагалі вся описана ситуація мало схожа на правду. Коментатори наголосили, що на передову автобусами ніхто не їздить. Ба більше, щоб в одному відразу ж було 108 людей.

Військовий Сергій Волков також наголосив, що слова Бали – фейк. Передовсім він розкритикував інформацію про автобус до Авдіївки. Також зазначив, що на цьому напрямку бракує людей, тож ні про які відпустки і мови бути не може.

У нас вже другий місяць відпусток немає, активні бойові дії, навпаки потребуємо особового складу,

– підкреслив він.



Сергій Волков обурений постом Віталія Бали / Скриншот

Водночас слід розуміти, що цю інформацію вже активно поширюють ворожі помийки. Вони обговорюють колосальні втрати та те, що офіційний Київ буцімто їх замовчує.

Редакція 24 Каналу нагадує, що перш ніж поширювати якусь вкрай емоційну інформацію, слід переконатися, чи це не фейк або ворожа ІПСО. Пам'ятайте, що російські загарбники намагаються грати на наших почуттях та емоціях. І таким чином прагнуть розхитувати ситуацію всередині країни. Тож, будь ласка, довіряйте лише офіційним джерелам інформації та не поширюйте фейки.