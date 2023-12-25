Олександр Штупун – речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку – в ефірі телемарафону розповів про ситуацію у місті, інформує 24 Канал. Він спростував фейк російських пропагандистів.

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Бої за Мар'їнку тривають. Наразі наші військові перебувають в адміністративних кордонах Мар'їнки. Місто – вщент знищене. Але говорити про його повне захоплення, не коректно,

– розповів Штупун.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У Генштабі ЗСУ 25 грудня опублікували традиційне вечірнє зведення. У ньому мовиться, що на Мар'їнському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Там окупанти за підтримки авіації тричі спробували атакувати позиції українських героїв. Жодного успіху ворог не мав.

Ворог обстріляв Мар'їнку з артилерії та мінометів.

Що примарилося росіянам

Для Сергія Шойгу цей день почався вкрай сумно. Доки світ святкує Різдво, йому довелося знову йти "на килим" до Володимира Путіна й доповідати йому про від'ємні успіхи російських окупантів. У мріях Шойгу було лише напитися з горя на Новий рік, а у реальності – тотальна безвихідь. Треба ж доповісти Путіну хоча б про якусь "перемогу" (а такого з росіянами не трапляється).

Марно намагаючись під'єднатися до мозку (зв'язок не знайдено), Шойгу вигадав про захоплення незламної української Мар'їнки. Момент доповіді Путіну потрапив на відео, і його рознесли пропагандистські ЗМІ.

Тепер коли ЗСУ розповіли правду, Шойгу доведеться вигадувати новий подарунок Путіну на Новий рік, бо цей – геть не вдався.