Командир херсонського обласного загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста України Микола Тараненко повідомив, що російська армія знову обстріляла склад з гуманітарною допомогою в Херсоні.

Дивіться також У мене тепер немає тата, будинку, нічого немає, лише собака, – жителька Херсона після обстрілу

Окупанти знищили склад з гуманітарною допомогою

Уночі 20 грудня росіяни знищили склади двох гуманітарних організацій в Херсоні. 25 грудня стало відомо, що окупанти знищили ще одну базу. Вони поцілили в неї дронами-камікадзе "Шахед".

Російські війська зруйнували вже третю базу, вони б’ють по гуманітарних центрах. Двічі накривали склади інших організацій, але зовсім нещодавно вони накрили наш склад гуманітарної допомоги, склад Червоного Хреста,

– сказав Микола Тараненко.

Він наголосив, що окупанти били прицільно. Зокрема у склад Червоного Хреста прилетіло три "Шахеди". На жаль, згоріло все, що там було.

Він додав, що ворожі обстріли Херсона та області не вщухають – щоденно від 30 до 50 ударів. За його словами, тепер росіяни "перейшли на балістику, від якої важко ховатися".

Яка ситуація в Херсоні