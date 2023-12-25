Командир херсонського обласного загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста України Микола Тараненко повідомив, що російська армія знову обстріляла склад з гуманітарною допомогою в Херсоні.
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Окупанти знищили склад з гуманітарною допомогою
Уночі 20 грудня росіяни знищили склади двох гуманітарних організацій в Херсоні. 25 грудня стало відомо, що окупанти знищили ще одну базу. Вони поцілили в неї дронами-камікадзе "Шахед".
Російські війська зруйнували вже третю базу, вони б’ють по гуманітарних центрах. Двічі накривали склади інших організацій, але зовсім нещодавно вони накрили наш склад гуманітарної допомоги, склад Червоного Хреста,
– сказав Микола Тараненко.
Він наголосив, що окупанти били прицільно. Зокрема у склад Червоного Хреста прилетіло три "Шахеди". На жаль, згоріло все, що там було.
Він додав, що ворожі обстріли Херсона та області не вщухають – щоденно від 30 до 50 ударів. За його словами, тепер росіяни "перейшли на балістику, від якої важко ховатися".
Яка ситуація в Херсоні
- У ніч на 24 грудня росіяни нещадно били саме по цивільній інфраструктурі. Від обстрілів постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі міста, житлові приватні та багатоповерхові будинки. На жаль, є загиблі. Внаслідок терористичного обстрілу 4 людини загинули, ще 9 – зазнали поранень, із них 1 дитина.
- Ворог продовжує обстріл міста. 25 грудня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що за минулу добу росіяни випустили по Херсону 16 снарядів. Відомо, що окупанти влучили по території заводу.