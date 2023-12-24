Жителька Херсона Ганна розповіла про цинічний обстріл росіян, який забрав життя її батька. Дівчина зізналася, що тепер у неї нічого не лишилося, лише собака, який сумує за господарем.

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Врятувати вдалося лише собаку

Ганна розповіла, що унаслідок нічного обстрілу 223 грудня загинув її тато. Також окупанти вбили кішку та вщент зруйнували будинок. Рятувальникам вдалося витягти з-під завалів лише собаку, який тепер сумує за загиблим господарем. Дівчина з сумом додала, що росіяни, вочевидь, вважали її батька якимось "найманцем НАТО", раз вирішили вдарити "Іскандером" по цивільних будинках.

Херсонка також додала, що близько тижня тому приїжджала до рідного міста. Вона вмовляла тата виїхати, але той не хотів нікуди їхати. За словами Ганни, у лютому 2023 року будинок вже опинявся під російським обстрілом. Тоді будинок отримав мінімальні пошкодження – був обстріляний шифер та хвіртка.

Тепер все, тата немає, будинку немає. Дім – це таке, я за нього не чіпляюся. Для мене головне тато, якого більше немає, з яким я більше не поговорю, не обійму,

– поділилася Ганна.

Росіяни цинічно обстріляли Херсон