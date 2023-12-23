Увечері 23 грудня окупанти підступно атакували Херсон. Загарбники навмисно вдарили по цивільній інфраструктурі.

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Терор мирного населення

Так, за словами очільника Херсонської МВА Романа Мрочко, близько 18.00 російські військові завдали по Херсону масованого удару. Потужні вибухи лунали у кількох районах міста. Після цього виникло кілька пожеж.

"Ворог традиційно бив по житлових кварталах", – наголосив Мрочко.

Наслідки цинічного обстрілу Херсона: відео Херсонська МВА