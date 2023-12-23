Начальник Херсонської міської адміністрації Роман Мрочко уточнює, що в ніч на 23 грудня було пошкоджено контактну мережу в обласному центрі. Водночас фахівці роблять усе можливе, аби повернути транспорт до роботи.

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Херсонські тролейбуси не курсують

Як констатує влада, саме енергетики з комунального підприємства "Херсонелектротранс" провадять роботи з відновлення мережі – після усунення пошкодження всі тролейбуси вийдуть на лінію.

Знову внаслідок ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу, через що наразі немає можливості вивести тролейбуси на маршрути,

– пише Мрочко.

Важливо, що за минулу добу російська армія 17 разів обстріляла населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 119 снарядів.

Ураження зафіксували в таких населених пунктах:

Садове;

Херсон;

Придніпровське;

Антонівка;

Інженерне.

Зверніть увагу! Внаслідок удару по міській територіальній громаді три людини були поранені в різних ступенях тяжкості. Медики надали допомогу потерпілим.

Водночас голова ОВА Олександр Прокудін вранці 23 грудня розповідав про ситуацію загалом в області. За його словами, за минулу добу окупанти здійснили 83 обстріли, випустивши 439 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та дронів.

По Херсону ворог випустив 31 снаряд. Російські військові поцілили в житлових кварталах населених пунктів області. Через агресію 6 людей було поранено,

– констатував очільник регіону.

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Атаки з боку Росії не припиняються