Росіяни атакували ударними БпЛА з 18:00 і до опівночі. Втім, оборонці неба знищили всі дрони, які запустив ворог.
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Знищено 9 "Шахедів"
Російські військові атакували "Шахедами" з районів Балаклави, що в окупованому Криму, та Приморсько-Ахтарська – в Росії.
Усі дев'ять "Шахедів" знищено силами та засобами Повітряних сил і Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей,
– повідомили в Повітряних силах.
До речі Унаслідок знищення трьох російських Су-34 є загиблі серед росіян, – джерела
Сили ППО збили всі "Шахеди" / Інфографіка Повітряних сил
Які наслідки ворожої атаки
- Очільник ОВА розповів, що в Одеському районі під час бойової роботи сил ППО зі збиття ворожих дронів, вибуховою хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів. На щастя, жертв і постраждалих немає. Правоохоронці вже фіксують наслідки чергового воєнного злочину росіян.
- Міський голова Хмельницького подякував силам ППО за результативну роботу. Також Олександр Симчишин наголосив: "Тримаємо стрій".