Росіяни атакували ударними БпЛА з 18:00 і до опівночі. Втім, оборонці неба знищили всі дрони, які запустив ворог.

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Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку й загрозу ударних БпЛА для різних областей України, вибухи та наслідки ворожих атак читайте в нашому телеграмі.

Знищено 9 "Шахедів"

Російські військові атакували "Шахедами" з районів Балаклави, що в окупованому Криму, та Приморсько-Ахтарська – в Росії.

Усі дев'ять "Шахедів" знищено силами та засобами Повітряних сил і Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей,

– повідомили в Повітряних силах.

До речі Унаслідок знищення трьох російських Су-34 є загиблі серед росіян, – джерела

Сили ППО збили всі "Шахеди" / Інфографіка Повітряних сил

Які наслідки ворожої атаки