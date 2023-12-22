У п'ятницю 22 грудня стало відомо про знищення одразу трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34. Це чудова новина, адже таким чином Україна зменшує перевагу ворога в повітрі.

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Були вражені не тільки літаки

Іще кращою новиною, є те, що мінуснули не тільки літаки. Про це повідомили джерела 24 Каналу в ГУР.

Кількість загиблих росіян іще уточнюють, але жертви серед окупантів точно є. Поки не відомо, мова про пілотів чи когось іншого.