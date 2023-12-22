Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він також додав, що на одному зі збитих "Шахедів" українські захисники знайшли "послання" від росіян. Олещук додав, що з радістю "відповів" на побажання окупантів і передав їм свою "відповідь", повідомляє 24 Канал.

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Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку – мінус три російські винищувача-бомбардувальника Су-34! Вічного польоту "братья",

– написав Олещук.



Українські захисники збили 3 російських винищувачі / Інфографіка Повітряних сил

Олещук також подякував українським захисникам за влучну бойову роботу.

Що відомо про винищувачі Су-34 Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Винищувач-бомбардувальник Су-34 у Росії називають "новітньою розробкою", щоправда, створили його ще за часів СРСР, а перший політ на ньому здійснили ще у 1990 році. Втім, серійне виробництво Су-34 Росія налагодила лише у 2014 році. Під час повномасштабного вторгнення окупанти почали застосовувати ці винищувачі для завдання авіаційних ударів керованими та фугасними авіабомбами.

До слова, днями раніше росіяни самі ж збили свій літак. Мовиться про штурмовик Су-25. Як повідомив Олещук, українські захисники лише сказали спасибі російським зенітникам, які збили свій же борт.

Біля Зміїного збили Су-24М

Біля острова Зміїний 5 грудня українські захисники збили російський бомбардувальник Су-24М. Як повідомив Микола Олещук, борт, який був під прикриттям винищувача Су-30СМ, намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.

Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську "сушку" услід за "русскім воєнним кораблем",

– іронічно прокоментував втрату росіян Олещук.