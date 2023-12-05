Про збиття ворожого літака повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук. Він додав, що успішну операцію провели бійці повітряного командування "Південь".

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"Давно не було збитих російських "сушок""

Олещук, коментуючи збиття російського бомбардувальника, пожартував, що скоро, ймовірно, російський крейсер "Москва" стане авіаносцем".

Давно не було у нашому активі збитих російських "сушок"! Виправляємо цю ситуацію! Схоже, крейсер "Москва" скоро стане авіаносцем!

– прокоментував Олещук.

У Повітряних силах додали, що російський бомбардувальник Су-24М збили в районі острова Зміїний. Олещук уточнив, що літак був під прикриттям винищувача Су-30СМ і намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області. Втім, завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ ліквідував вороже повітряне судно.



Українські захисники збили Су-24М / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Як Росія втратила 5 літаків за 5 хвилин

У травні 2023 року у Брянській області відбувся справжній "літакопад". 13 травня 2023 року Росія втратила відразу 5 літаків протягом усього 5 хвилин. Як розповів Юрій Ігнат, причиною "аномального" падіння літаків став зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Відомо, що російська армія 13 травня втратила винищувачі Су-34 та Су-35, два вертолітних комплекси радіоелектронного придушення Мі-8МТПР-1 та багатоцільовий вертоліт Мі-8.

"Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи ЗРК Patriot за п'ять хвилин знищили одразу п'ять бортів на Брянському напрямку, звідки вони тоді бомбардували керованими авіабомбами наші північні регіони", – розповів Юрій Ігнат.

Крім того, він також розповів, що після подій над Брянською областю наші ракетники за допомогою ЗРК Patriot збили ще один Су-35 над Чорним морем. За словами Ігната, такі дії змусили окупантів на деякий час призупинити польоти над акваторією моря.