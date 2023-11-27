Це сталося 13 травня 2023 року. Тоді російські судна над Брянською областю змогли збити за допомогою зенітно-ракетних комплексів Patriot.

До теми Запускати можна не лише з Чорного моря, – Ігнат пояснив, чи погіршилася ракетна логістика ворога

Ігнат підтвердив причетність України до збиття літаків у Брянській області

Командування Повітряних сил ЗСУ у День зенітних ракетних військ 3 липня виклали відео, де показали, як ракетники, імовірно, використали ЗРК Patriot для збиття російських винищувачів над Брянською областю. Тоді росіяни казали про ліквідацію: винищувачів Су-34 та Су-35, двох вертолітних комплексів радіоелектронного придушення Мі-8МТПР-1 та багатоцільового вертольота Мі-8.

Зрештою причетність України до збиття російських повітряних суден підтвердив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він розповів, що це була "блискуча операція під керівництвом командувача Повітряних сил", жартома назвавши це "брянською різаниною".

Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи ЗРК Patriot за п'ять хвилин знищили одразу п'ять бортів на Брянському напрямку, звідки вони тоді бомбардували керованими авіабомбами наші північні регіони,

– наголосив він.

Крім того, він також розповів, що після подій над Брянською областю наші ракетники за допомогою ЗРК Patriot збили ще один Су-35 над Чорним морем. За словами Ігната, такі дії змусили окупантів на деякий час призупинити польоти над акваторією моря.

У Брянській області був "літакопад"