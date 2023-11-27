Это произошло 13 мая 2023 года. Тогда российские суда над Брянской областью смогли сбить с помощью зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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Игнат подтвердил причастность Украины к сбиванию самолетов в Брянской области

Командование Воздушных сил ВСУ в День зенитных ракетных войск 3 июля выложили видео, где показали, как ракетчики, вероятно, использовали ЗРК Patriot для сбивания российских истребителей над Брянской областью. Тогда россияне говорили о ликвидации: истребителей Су-34 и Су-35, двух вертолетных комплексов радиоэлектронного подавления Ми-8МТПР-1 и многоцелевого вертолета Ми-8.

В конце концов, причастность Украины к сбиванию российских воздушных судов подтвердил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он рассказал, что это была "блестящая операция под руководством командующего Воздушными силами", в шутку назвав это "брянской резней".

Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов на Брянском направлении, откуда тогда бомбардировали управляемыми авиабомбами наши северные регионы,

– подчеркнул он.

Кроме того, он также рассказал, что после событий над Брянской областью наши ракетчики с помощью ЗРК Patriot сбили еще один Су-35 над Черным морем. По словам Игната, такие действия заставили оккупантов на время приостановить полеты над акваторией моря.

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