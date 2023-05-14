На падение российских вертолетов и самолетов во время телемарафона отреагировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, россияне очень четко все объяснили, передает 24 Канал.

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"Черный день" российской авиации

"Здесь даже не ко мне нужно обращаться. Россияне уже все прокомментировали. Признали, скорбят, "черный день" авиации. И так далее. Что там происходило, они все тоже написали, поэтому не стоит даже ничего нам объяснять", – отметил он.

В то же время он отметил, что ударная группа атаковала Украину с Севера, из Брянской области. По словам Юрия Игната, этот враг делает фактически на ежедневной основе, используя управляемые авиабомбы. Более того, он заявил, что ликвидировали не два, а три вертолета.

Нарвались на какие-нибудь неприятности. Хотели бомбить наших мирных людей, наши мирные регионы,

– добавил он.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, россияне уже провели анализ, определили, кто виноват и кого планируют увольнять из-за падения авиации. В то же время, он добавил, что ему "приятно читать такие новости от врага".

В Институт по изучению войны также отреагировали на сбитие нескольких вертолетов и самолетов в Брянской области. Составители отчета отметили, что россиян уже истерика на этом фоне.

Сбитая авиация = истерика врага

По имеющимся данным, 13 мая разбились два вертолета Ми-8, бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35. Некоторые российские источники утверждают, что во всем виноваты украинские средства противовоздушной обороны.

Геолокация видеозаписей падения демонстрирует, что произошли они недалеко от населенных пунктов Сурестский Муравей и Клинцы. Они расположены примерно в 50 километрах от границы с Украиной.

Военкоры из России предположили, что произошло это из-за "скоординированного украинского удара с использованием систем ПВО". Мол, их подтащили к приграничной зоне Черниговской области.

К слову, "черным днем авиации" военкоры воспользовались сполна. Они раскритиковали аспекты проведения воздушных операций русскими воздушно-космическими силами. Более того, обвинили руководство, отвечающее за эти воздушные суда, в грубой халатности и некомпетентности.

"Военкоры предупреждали об украинских возможностях и призывали к жесткому возмездию Украине. Некоторые из них поставили под сомнение, почему два вертолета Ми-8 вообще летели так близко к границе, и призвали воздушно-космическое командование принять более эффективные меры для перемещения таких средств дальше в тыл ", – говорится в отчете.

Тем временем депутат московской думы Андрей Медведев пожаловался на предстоящее контрнаступление ВСУ. Мол, он будет проявляться не только в механизированной войне. Поэтому он предложил властям России готовиться к дальнейшим ударам по авиации. Интересно, что так называемый заместитель министра информации "ДНР" Даниил Бессонов тоже обвинил российское воздушно-космическое командование в "тирании" и "мошенничестве".