Об инциденте сообщают в местных телеграмм-каналах. Россия распространяет видео падения вертолета в соцсетях, пишет 24 Канал.

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Вертолет упал в частном секторе

По предварительной информации, авиакатастрофа произошла над городом Клинцы, недалеко от границы. Этот факт уже подтвердили экстренные службы города.

Судя по обнародованным кадрам, вертолет Ми-8 несколько минут кружился в небе, а после громкого взрыва упал в частном секторе.

Ми-8 упал на частный сектор: видео

На месте падения виднеется столб густого черного дыма. Принадлежность вертолета устанавливают.

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Кроме того, российские помойки говорят, что в этот момент "певео" сбивала ракету. Вероятно, оккупанты уже не в состоянии отличить вертолет от ракеты, поэтому сбивают все, что видят в небе.

Падение Ми-8: смотрите видео

Как впоследствии сообщили, вертолет упал из-за возгорания двигателя. Пока о пострадавших или жертвах информации не поступало.

В Клинцах упал российский Ми-8: смотрите видео

Вертолетопад продолжается

Впоследствии после инцидента сообщили о еще одном падении вертолета. На этот раз уже в поселке Сурецкий Муравьёв Клинцевского района. Подробностей пока не разглашали.

В Клинцевском районе тоже упал вертолет: смотрите видео

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