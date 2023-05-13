Так, военачальник отметил, что россияне сами затащили это "ржавое корыто" в зону поражения и поплатились за свою дерзость. Об этом Залужный рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову для его проекта "Год. За кадром", передает 24 Канал.

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Скажем так, нас интересовало снижение, а в перспективе и полностью лишение Черноморского флота РФ любой активности в Черном море. Для этого у нас были некоторые возможности и довольно небольшой шанс использовать эти возможности,

– заметил он.

Залужный добавил: потопление самого крейсера "Москва", конечно, имеет для нас стратегическое значение, ведь это носитель крылатых ракет. Но военные пока не полностью выполнили свой план.

"Мы обязательно доберемся и до "Эссена", и до "Самумы", и до остальных... Это вопрос времени", – заверил Главнокомандующий.

По его словам, военные проделали работу, которую должны были сделать. Залужный также сравнил крейсер "Москва" с огромными колоннами, двигавшимися в сторону Киевской области весной 2022 года. По его мнению, отсутствие у россиян возможности представить, что 2 армия мира может быть кем-то поражена или уничтожена, сыграла с ними в злую шутку.

"Затащили эти колонны под Киев, которые мы сожгли... Так же затащили это ржавое корыто в зону поражения, поэтому мы должны были воспользоваться этим шансом. Украинцы – они такие, что этого шанса не упустили. Параллельно с этим там еще некоторые нормально получили, но оставим это пока истории", – подытожил Залужный.

Что известно о потоплении крейсера "Москва":