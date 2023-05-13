Так, воєначальник зазначив, що росіяни самі затягнули це "ржаве корито" у зону ураження і поплатилися за свою зухвалість. Про це Залужний розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову для його проєкту "Рік. За кадром", передає 24 Канал.

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Скажімо так, нас цікавило зниження, а в перспективі і повністю позбавлення Чорноморського флоту РФ будь-якої активності у Чорному морі. Для цього у нас були деякі можливості та досить невеличкий шанс ці можливості використати,

– зауважив він.

Залужний додав: потоплення самого крейсера "Москва", звісно, має для нас стратегічне значення, адже це носій крилатих ракет. Втім, військові поки що не повністю виконали свій план.

"Ми обов'язково доберемося і до "Ессена", і до "Самуми", і до решти... Це питання часу", – запевнив Головнокомандувач.

За його словами, військові зробили роботу, яку мали зробити. Залужний також порівняв крейсер "Москва" з величезними колонами, які рухалися у бік Київської області навесні 2022 року. На його думку, відсутність у росіян змоги уявити, що 2 армія світу може бути кимось уражена чи знищена, зіграла з ними у злий жарт.

"Затягнули ці колони під Київ, які ми спалили... Так само затягнули це ржаве корито у зону ураження, тому ми мали скористатися цим шансом. Українці – вони такі, що цього шансу не упустили. Паралельно з цим там ще дехто і дещо нормально отримали, залишимо це поки що історії", – підсумував Залужний.

Що відомо про потоплення крейсера "Москва":