Водночас у документальному фільмі "Рік. За кадром. Генерал" Валерій Залужний зазначив, що до перемоги ще далеко. За його словами, на нас очікує великий і складний шлях, передає 24 Канал.

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Залужний знає, що потрібно зробити

За словами головнокомандувача ЗСУ, військова наука надзвичайно обширна. Він також додав, що кожна перемога має свої складові. І що є багато "от якби", які виникають на шляху до здолання ворога.

Поки що багато чого не вистачає. І я бачу, як можливо це зробити. Бачу, що для цього необхідно зробити. Але знаю точно, що до перемоги ще дуже і дуже великий і складний шлях. Я сподіваюся, що Бог буде на нашому боці, і перемога обов'язково буде за нами,

– зазначив він.

Водночас він підкреслив, що наша держава тримається на українцях. Наших солдатах, сержантах, офіцерах, військовому керівництві. Попри це не варто забувати, що щоденно гинуть та калічаться наші захисники, але вони все одно тримають свої позиції. Комусь легше, комусь – важче. Втім, всі вони наближають нашу перемогу.

Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися досі. Це наш український народ, який поставили в такі умови, коли він чітко розумів, що люди з території Росії або Білорусі свідомо прийшли вбивати його жінку, вбивати його дітей, знищувати його оселю. І ці люди, сповнені ідеєю захисту рідних, близьких, своєї землі, вони зробили це,

– додав він.

У цьому ж документальному фільмі Валерій Залужний розповів про єдиний спосіб, яким скористалася Україна у протистоянні Росії. З його допомогою вдалося завдати російським загарбникам максимальних втрат, випустивши з нього кров.

Це був єдиний спосіб, ураховуючи перевагу у чисельності. Для цього наші військові максимально витягували ворога, відтягували його тили та резерви. І коли техніка зупинялася в очікуванні на заправку, її знищували.