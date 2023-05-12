І про неї в документальному фільмі "Рік. За кадром. Генерал" розповів Дмитру Комарову Валерій Залужний. Він назвав той єдиний спосіб, на який покладалася Україна, передає 24 Канал.

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Україна скористалася своїм єдиним шансом

За словами головнокомандувача ЗСУ, наші військові змогли дійти до єдиного варіанту, який дозволив протистояти російському війську, яке значно переважало наше кількісно. Викристалізували його після проведених навчань і стратегічних розрахунків.

Цей варіант полягав у тому, що ми мали в найкоротший термін завдати противнику максимальних втрат, випустити з нього кров для того, щоб він відмовився від подальших дій на більшій території України. І це спрацювало,

– зазначив він.

Валерій Залужний зазначив, що у цьому випадку слід було навіть жертвувати певними частинами територій України. Все для того, щоб витягнути ворога, відтягнути його тили та резерви. І тоді, коли техніка ворога зупинялася та очікувала на заправку, її палили.

Оскільки головнокомандувач заговорив про втрати ворога, то ми поділимося актуальною інформацією. Її зранку 12 травня опублікували у Генштабі ЗСУ.

Скоро буде 200 тисяч ліквідованих ворогів