И о ней в документальном фильме "Год. За кадром. Генерал" рассказал Дмитрию Комарову Валерий Залужный. Он назвал тот единственный способ, на который полагалась Украина, передает 24 Канал.
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Украина воспользовалась своим единственным шансом
По словам главнокомандующего ВСУ, наши военные смогли дойти до единственного варианта, который позволил противостоять российскому войску, значительно превосходившему наше количественно. Выкристаллизовали его после проведенных учений и стратегических расчетов.
Этот вариант заключался в том, что мы должны были в кратчайшие сроки нанести противнику максимальные потери, выпустить из него кровь для того, чтобы он отказался от дальнейших действий на большей территории Украины. И это сработало,
– отметил он.
Валерий Залужный отметил, что в этом случае нужно было даже жертвовать определенными частями территорий Украины. Все для того, чтобы вытащить врага, оттянуть его тылы и резервы. И тогда, когда техника врага останавливалась и ожидала заправки, ее жгли.
Поскольку главнокомандующий заговорил о потерях врага, мы поделимся актуальной информацией. Ее утром 12 мая опубликовали в Генштабе ВСУ.
Скоро будет 200 тысяч ликвидированных врагов
- Согласно имеющимся данным, за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 750 российских солдат. Если говорить об общих потерях с начала полномасштабного вторжения, то говорится о 197 670 оккупантах, пополнивших "скамьи двухсотых".
- Это еще не всё. В металлолом за это время превратили 3 745 танков, 7 295 боевых бронированных машин, 3 068 артиллерийских систем, 559 РСЗО, 312 средств ПВО.
- Кроме того, войско врага обеднело на 308 самолетов, 294 вертолета, 2 636 БПЛА оперативно-тактического уровня, 970 крылатых ракет, 18 судов, 5 996 автомобилей и автоцистерн, а также 393 единицы спецтехники.