И о ней в документальном фильме "Год. За кадром. Генерал" рассказал Дмитрию Комарову Валерий Залужный. Он назвал тот единственный способ, на который полагалась Украина, передает 24 Канал.

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Украина воспользовалась своим единственным шансом

По словам главнокомандующего ВСУ, наши военные смогли дойти до единственного варианта, который позволил противостоять российскому войску, значительно превосходившему наше количественно. Выкристаллизовали его после проведенных учений и стратегических расчетов.

Этот вариант заключался в том, что мы должны были в кратчайшие сроки нанести противнику максимальные потери, выпустить из него кровь для того, чтобы он отказался от дальнейших действий на большей территории Украины. И это сработало,

– отметил он.

Валерий Залужный отметил, что в этом случае нужно было даже жертвовать определенными частями территорий Украины. Все для того, чтобы вытащить врага, оттянуть его тылы и резервы. И тогда, когда техника врага останавливалась и ожидала заправки, ее жгли.

Поскольку главнокомандующий заговорил о потерях врага, мы поделимся актуальной информацией. Ее утром 12 мая опубликовали в Генштабе ВСУ.

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