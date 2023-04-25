Для большого количества людей биография Залужного остается неизвестной, хотя его персона, безусловно, достойна внимания. В этом материале 24 Канал расскажет, каким было детство будущего Железного генерала, как он стал Главнокомандующим ВСУ и собирается ли увольняться.

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Ранние годы, юность и образование

Родился будущий руководитель украинской армией 8 июля 1973 в городе Звягеле Житомирской области (раньше Новоград-Волынский).



Залужный в детстве / Фото из соцсетей

Отец будущего Первого атамана Украины был офицером, поэтому еще малышом Залужный мечтал о военной карьере. В то же время о маме известно, что она родом с Черниговщины и маленьким Валерий проводил в этом регионе немало времени.



Будущий генерал в школьные годы / Изображение из соцсетей

Учился Залужный в одной из школ своего родного города (№9), в 1989 году поступил в Звягельский машиностроительный техникум. Его он окончил в 1993 году с отличием, поступив затем на общевоенный факультет Одесского института Сухопутных войск.

Окончил это высшее учебное заведение в 1997 году, после чего начал строить карьеру военного.



Залужный в юности / Фото из соцсетей

Обратите внимание! На Одесском институте учеба будущего генерала не закончилась. В 2005 году он поступил в Национальную академию обороны Украины и через два года окончил ее с золотой медалью.

Также известно, что в 2014 году он окончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского и был награжден переходным мечом Великобритании.

Кроме того, в 2020 году Залужный получил диплом магистра международных отношений в Острожской академии.

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Военная карьера: как стал генералом

После окончания института в Одессе Залужный был командиром взвода, командиром учебного взвода, командиром боевого взвода, командиром учебной роты, командиром роты курсантов и командиром батальона.

В 2007 году Залужного назначили на должность начальника штаба – первого заместителя командира 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове.

В 2009 году стал командиром 51-й отдельной механизированной бригады и занимал эту должность до 2012 года.

В 2014 году – был назначен заместителем командира сектора "С", формировавшегося в Донецкой области. С тех пор Залужный руководил почти всеми образующимися там группировками.

В 2017 году был начальником штаба как первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад". Также 23 августа получил звание генерал-майора.

В 2018 году стал начальником Объединенного оперативного штаба ВС Украины как первый заместитель командующего Объединенных сил.

В 2019 году (9 декабря) – был назначен командующим Оперативного командования "Север".

В 2021 году (24 августа) – стал генерал-лейтенантом, а 4 марта 2022 – уже мог себя называть просто генерал.



Список воинских званий ВСУ / Инфографика "Милитарного"

Важно! 27 июля 2021 года указом Президента Украины Валерий Залужный стал Главнокомандующим ВСУ. Также следует отметить, что он первый военный такого ранга, который не прошел школу советской военной подготовки, то есть ориентирован не на "совок", а стандарты НАТО.

Отметим, что Залужный стал первым воевавшим Главнокомандующим. К тому же вместе с солдатами (с 2014 на Востоке). Интересно, что со многими своими собратьями, как отметил он в интервью, он иногда созванивается, что однозначно свидетельствует о нем как товарищеском человеке.

Кабинет Залужного в ООС — это, по сути, компактная квартира метров на 30. Коридор с линолеумом, туалет, далее кабинет и из него дверь, ведущая к спальному месту,

– писали Reporters.

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Борьба с бюрократией

С первых дней в должности Главнокомандующего Залужный боролся с безумной бюрократией, существовавшей в нашей армии. Собственно, уже на третий день после подписания президентом указа он прибыл на Восток, собрал всех командиров и приказал им оставить только боевые документы.

Я дал такую команду командирам воинских частей убрать все бумаги. Поэтому говорить о том, что кто-то искусственно создает эту "бумажную" армию, уже нет. Вот я как главнокомандующий говорю: я приказал убрать,

– констатировал он в интервью изданию "Радио Свобода".

Также он подчеркнул, что с того момента работает над тем, чтобы внедрить автоматизированную систему управления и масштабировать электронный документооборот.

Личная жизнь

Женился на своей жене Елене будущий генерал еще 20 лет назад. У пары за это время родилось две дочери. Старшая – уже военнослужащая в Киевском гарнизоне, а младшая планирует стать медиком и учится по этой специальности в мединституте.

Известно, что Елена Залужная работает финансистом в "Укргазбанке". До полномасштабного вторжения она с мужем много путешествовала.

У меня еще с пионерских времен осталась страсть к путешествиям, как правило, пешим: надеваю спортивный костюм и иду знакомиться с городом,

– рассказывал в одном из интервью сам Залужный.

Супруги Валерий и Елена Залужные / фото соцсетей

Западные и украинские СМИ писали, что, несмотря на железный характер, иногда украинский генерал очень чувствителен. В частности, он любит поэзию и называл своей настольной книгой сборник "Особливий лелека" Богдана Головы.

Залужный и Зеленский

Чуть ли не с начала полномасштабного вторжения распространяются слухи, что между Верховным Главнокомандующим и Президентом Украины якобы есть конфликт. Многие говорят о том, что в нынешних условиях Залужный является единственным человеком, который может конкурировать с Зеленским, однако на самом деле под большим вопросом нужно ли это ему.

Собственно, и в Офисе Президента, и в Генеральном штабе ВСУ, и в Минобороны, и даже в СНБО опровергали тот факт, что между военным руководством нашего государства есть некий "конфликт". К тому же, как уверяли определенные медиа, из-за стратегии по Бахмуту.

Очевидно, что такие сообщения о конфликте между Зеленским и Залужным только играют на руку российской пропаганде. Украинская поговорка говорит, что коней на переправе не меняют – то есть очень маловероятно, что будут происходить какие-то ротации на таких ступенях военного руководства. Это даже рискованно с точки зрения того, что страна живет в военном положении.

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"Залужный мутит движ"

Название этого блока может показаться странным, но, по данным 24 Канала, именно так звучит один из самых популярных ежедневных запросов о Залужном в Google.

Именно так, почти 2 тысячи человек изо дня в день вводят в поисковике "Залужный мутит движ", чтобы послушать веселую песню о Верховном Главнокомандующем и вместе с тем насладиться новыми мемами с его участием.

Залужный мутит движ – Oisho BTZ

Смешные картинки с Залужным / изображения из соцсетей

Уже появились футболки и другая одежда с генералом. Ее каждый день покупают не только украинцы, но и люди во всем мире. В то же время, очевидно, что мы еще не раз будем радоваться успехам Главнокомандующего и всей украинской армии, что ему подконтрольна.

Кстати, в последние недели все больше разговоров о потенциальном контрнаступлении ВСУ, в частности, – об освобождении Крыма. Если это действительно произойдет – или лучше сказать "когда" – не стоит обесценивать в этом заслуги именно Валерия Залужного.

Пусть ни у кого не будет сомнений в том, что вклад Главнокомандующего в победу Украины – едва ли не самый большой.