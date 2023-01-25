Стало известно, что в январе 2023 Валерий Залужный пожертвовал украинской армии 1 миллион долларов. Это подтвердили в пресс-службе ВСУ.

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"Не сомневался, что делать с наследством": Залужный пожертвовал миллион долларов на ВСУ

Залужный получил наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца и пожертвовал его украинской армией. Интересно, что сначала об этом рассказала семья мужчины.

Что касается пожертвований от частных лиц, то командующий украинской армией генерал Валерий Залужный в этом месяце пожертвовал военным 1 миллион долларов по наследству, которое он получил от американца украинского происхождения Григория Степанца, по словам семьи Степанец. Пожертвование подтвердили в пресс-службе военного ведомства,

– говорится в сообщении NYT.

Управление по связям с общественностью ВСУ подтвердили информацию журналистам "Украинской правды". В службе сообщили, что Залужный направил все наследство в полном объеме на спецсчет Национального банка для сбора средств на нужды армии. Это подтверждено SWIFT-сообщением банка от 5 января 2023 года.

Я всю свою жизнь отдал вооруженным силам. И не сомневался, что должен делать с наследством. Последняя воля Григория, очевидно, заключалась в том, чтобы поддержать в моем лице украинское войско. Благодарен всем, кто помогает Вооруженным Силам Украины. И благодарен своей семье за понимание,

– сказал Залужный.

Сколько денег пожертвовали на армию украинцы

По данным Национального банка Украины, за последний год предприятия и частные лица пожертвовали на армию 22,3 миллиарда гривен (около 500 миллионов долларов США). Это гораздо больше, чем на гуманитарную помощь (920 миллионов гривен или 20 миллионов долларов).

Однако следует заметить, что невозможно подсчитать точное количество выделенной украинцами помощи. Поскольку значительная часть граждан помогает локально, направляя средства непосредственно военным или знакомым волонтерам.