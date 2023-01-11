По результатам сбора Благотворительный Фонд Сергея Притулы и Сергей Стерненко закупили дроны трех типов. Всего закуплено 142 дрона и среди них 50, которые могут летать до 800 километров. Об этом 24 Канала рассказали в БФ Притулы.

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Организаторы сбора закупили 142 дрона трех типов с разной деятельностью полета и полезной нагрузкой:

50 дронов с дальностью полета 30 километров, полезная нагрузка 3 кг;

42 дрона с дальностью полета 200 километров, полезная нагрузка 8 кг;

50 дронов с дальностью полета 800 километров, полезная нагрузка 30 кг.

В общей сложности на это было потрачено 351 434 900 гривен. Из собранных средств осталось 565 100 гривен, и они пойдут на закупку очередного комплекса БПЛА "Валькирия", который будет работать на украинскую артиллерию.

Что известно о закупленных дронах

По соображениям безопасности Фонд Притулы и Сергей Стерненко могут рассказать только о дронах первого типа с дальностью полета до 30 километров. Это украинский дрон-камикадзе RAM II UAV. Он работает от электрического двигателя и имеет низкий уровень шума.

Полностью заряженный БПЛА с 4-кг боевой частью может действовать на расстоянии 30 км от места запуска и выполнять как наблюдение, так и боевые задания.

К этим дронам, закупленным в количестве 50 единиц, волонтеры приобрели три наземные станции от украинского производителя.

Те дроны, которые можем показать будут летать до 30 км и уничтожать российскую технику и средства противовоздушной обороны. Но это далеко не все. Спокойной ночи, Москва!,

– сказал Стерненко.

Рассказать подробности о других категориях дронов не могут из соображений безопасности. Однако их дальность поможет хлопку расцвести там, где им раньше и не пахло. Часть закупленных дронов уже используется подразделениями Сил Обороны Украины.

Как мы и обещали, хлопка будет много. И будет он на разных дистанциях. Расслабляться оккупантам не придется ни неподалеку от линии фронта, ни в глубоком тылу, ни вообще там где хлопком и не пахло… раньше!,

– сказал Сергей Притула.

"Птички" RAM II UAV: фото БФ Сергея Притулы

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