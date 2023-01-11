За результатами збору, Благодійний Фонд Сергія Притули та Сергій Стерненко закупили дрони трьох типів. Загалом закуплено 142 дрони й серед них є 50, які можуть літати до 800 кілометрів. Про це 24 Каналу розповіли у БФ Притули.
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Які дрони полетять мститися окупантам
Організатори збору закупили 142 дрони трьох типів з різною діяльністю польоту і корисним навантаженням:
- 50 дронів з дальністю польоту 30 кілометрів, корисне навантаження 3 кг;
- 42 дрони з дальністю польоту 200 кілометрів, корисне навантаження 8 кг;
- 50 дронів з дальністю польоту 800 кілометрів, корисне навантаження 30 кг.
Загалом на це було витрачено 351 434 900 гривень. З зібраних коштів лишилось 565 100 гривень і вони підуть на закупівлю чергового комплексу БпЛА "Валькірія", який працюватиме на українську артилерію.
Що відомо про закуплені дрони
З міркувань безпеки, Фонд Притули та Сергій Стерненко можуть розповісти лише про дрони першого типу з дальністю польоту до 30 кілометрів. Це український дрон-камікадзе RAM ІІ UAV. Він працює від електричного двигуна і має низький рівень шуму.
Повністю заряджений БпЛА з 4-кг бойовою частиною може діяти на відстані 30 км від місця запуску і виконувати як спостереження, так і бойові завдання.
До цих дронів, яких закупили у кількості 50 одиниць, волонтери придбали три наземні станції від українського виробника.
Ті дрони, які можемо показати, будуть літати до 30 км і нищити російську техніку і засоби протиповітряної оборони. Але це далеко не все. Спокойной ночі, Москва!,
– сказав Стерненко.
Розповісти подробиці про інші категорії дрони не можуть з міркувань безпеки. Проте їхня дальність допоможе бавовні розквітнути там, де нею раніше і не пахнуло. Частина закуплених дронів вже використовується підрозділами Сил Оборони України.
Як ми й обіцяли, бавовни буде багато. І буде вона на різних дистанціях. Розслаблятися окупантам не доведеться ні неподалік від лінії фронту, ні в глибокому тилу, ні, взагалі, там де бавовною і не пахло… раніше!,
– сказав Сергій Притула.
"Пташки" RAM ІІ UAV: фото БФ Сергія Притули
Як українці за добу зібрали понад 9 мільйонів доларів
- Після наймасованішого та той час обстрілу України 10 жовтня 2022 року Сергій Притула та Сергій Стерненко оголосили збір "на помсту".
- Розлючені українці за добу зібрали 352 мільйони гривень (9,6 мільйона доларів США). Загалом того дня зафіксовано майже мільйон трансакцій.