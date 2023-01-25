Стало відомо, що у січні 2023 року Валерій Залужний пожертвував українській армії 1 мільйон доларів. Це підтвердили у пресслужбі ЗСУ.

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"Не мав жодного сумніву, що робити зі спадком": Залужний пожертвував мільйон доларів на ЗСУ

Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця і пожертвував його на українську армію. Цікаво, що спершу про це розповіла родина чоловіка.

Щодо пожертв від приватних осіб, то командувач української армії генерал Валерій Залужний цього місяця пожертвував військовим 1 мільйон доларів зі спадщини, яку він отримав від американця українського походження Григорія Степанця, за словами родини Степанець. Пожертву підтвердили у пресслужбі військового відомства,

– мовиться у повідомленні NYT.

Управління звʼязків з громадськістю ЗСУ підтвердили інформацію журналістам "Української правди". У службі повідомили, що Залужний спрямував весь спадок у повному обсязі на спецрахунок Національного банку України для збору коштів на потреби армії. Це підтверджено SWIFT-повідомленням банку від 5 січня 2023 року.

Я все своє життя віддав Збройним Силам. І не мав жодного сумніву, що повинен робити зі спадком. Остання воля пана Григорія, очевидно, полягала в тому, щоб підтримати в моїй особі українське військо. Вдячний всім, хто допомагає Збройним Силам України. І вдячний своїй родині за розуміння,

– сказав Залужний.

Скільки грошей пожертвували на армію українці

За даними Національного банку України, за останній рік підприємства та приватні особи пожертвували на армію 22,3 мільярда гривень (близько 500 мільйонів доларів США). Це значно більше, ніж на гуманітарну допомогу (920 мільйонів гривень або 20 мільйонів доларів).

Проте варто зауважити, що неможливо підрахувати точну кількість виділеної українцями допомоги. Оскільки значна частина громадян допомагає локально, надсилаючи кошти безпосередньо військовим чи знайомим волонтерам.