Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный через год после атаки показал видео, как украинские военные нанесли удар по кораблям оккупантов в порту Бердянска.

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ВСУ потопили "Саратов" в Бердянске

Группа российских кораблей прибыла в порт оккупированного Бердянска 21 марта 2022 для выгрузки техники и десанта.

Залужный написал, что 24 марта 2022 года Вооруженные Силы Украины нанесли ракетный удар по базе врага в морском порту временно оккупированного Бердянска.

В результате большие десантные корабли "Орск", "Цезарь Кунников", "Новочеркасск" – получили повреждения, "Саратов" был уничтожен.

Как ВСУ нанесли удар по кораблям России в оккупированном Бердянске: видео

Миф о неуязвимости российского флота разрушен точными ударами ВСУ. Это еще раз доказало неопровержимый факт: на украинской земле враг не будет знать покоя: ни на суше, ни на воде,

– говорится в сообщении.

После удара по кораблям России в Бердянске до момента уничтожения флагмана Черноморского флота России ракетного крейсера "Москва" оставался 21 день.

В Севастополе официально подтвердили потерю корабля "Саратов"

В Севастополе командование Черноморского флота России официально признало потерю Большого десантного корабля "Саратов", попавшего под обстрел ВСУ в порту Бердянска 24 марта 2022 года.

Командир Крымской ВМБ ЧФ РФ Феликс Меньков сообщил, что кроме корабля Россия потеряла личный состав десантного корабля "Саратов", "Новочеркасск", "Цезарь Кунников".

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов сообщал, что корабль "Саратов" удалось уничтожить с помощью агентов в России. Он объяснил, что благодаря своим разведывательным возможностям Украина попала в нужный момент, чтобы нанести максимальный ущерб.

В частности, удар по вражескому кораблю в Бердянске нанесли именно тогда, когда к нему подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами. Это произошло утром 24 марта.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 24 марта 2023 года Россия потеряла 18 кораблей и катеров.