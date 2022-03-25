Об этом сообщили в своде по поводу российского вторжения ночью против 25 марта. Там подробно рассказали о ситуации в Азовской операционной зоне.
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Украинские защитники уничтожили "Саратов"
Утром 24 марта Военно-Морские Силы заявили об уничтожении российского десантного корабля "Орск". Понятно, что он уже не подлежит ремонту.
По уточненной вечером информации Генштаба, в ходе нанесения удара по занятому оккупантами порту в Бердянске уничтожен еще и крупный десантный корабль "Саратов".
"Большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. Продолжается уточнение других потерь противника", – говорится в сообщении.
Командир "Саратова" – предатель Украины
Ранее в ВМС рассказали, что капитаном вражеского корабля "Саратов" есть Владимир Храмченко. Ранее ое был командиром украинского судна "Кировоград", но в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону оккупантов.
Судном "Новочеркасск" командовал его "товарищ" – Юрий Павлов, который на момент предательства был старшим помощником командира "Константина Ольшанского".
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