Об этом сообщили в своде по поводу российского вторжения ночью против 25 марта. Там подробно рассказали о ситуации в Азовской операционной зоне.

Обратите внимание Удар по порту в Бердянске: позор и унижение российского флота

Украинские защитники уничтожили "Саратов"

Утром 24 марта Военно-Морские Силы заявили об уничтожении российского десантного корабля "Орск". Понятно, что он уже не подлежит ремонту.

По уточненной вечером информации Генштаба, в ходе нанесения удара по занятому оккупантами порту в Бердянске уничтожен еще и крупный десантный корабль "Саратов".

"Большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. Продолжается уточнение других потерь противника", – говорится в сообщении.

Командир "Саратова" – предатель Украины

Ранее в ВМС рассказали, что капитаном вражеского корабля "Саратов" есть Владимир Храмченко. Ранее ое был командиром украинского судна "Кировоград", но в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону оккупантов.

Судном "Новочеркасск" командовал его "товарищ" – Юрий Павлов, который на момент предательства был старшим помощником командира "Константина Ольшанского".