Уникальная операция

В целом, вся кампания по вторжению в Украину для российской армии и России в целом стала унижением, но именно уничтожение и повреждение российских кораблей в порту временно оккупированного Бердянска, это вершина позора для ЧФ ВМФ РФ.

Детально Удар по российским десантным кораблям в Бердянске: подробности от Генштаба ВСУ

Дело в том, что та операция, которую сегодня утром осуществили ВСУ в определённом смысле уникальная.

Твердыня врага

Когда 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины, особенно на южном плацдарме, в первую очередь, что они стали обустраивать, так это подобие эшелонированной ПВО.

И в целом, за прошедший месяц они её создали во временно оккупированном регионе, в том числе и с поддержкой ПВО с территории оккупированного Крыма.

Фактически, воздушное пространство над оккупированной частью южного плацдарма можно считать закрытым российским ПВО. В свою очередь, Бердянск находится, так сказать, в безопасной зоне от ударов украинского ракетного оружия. Например, тех же самых ТРК "Точка-У".

Именно по этой причине, уверенности в своей 100% безопасности, российские пропагандистские СМИ свободно показывали разгрузку российских БДК в порту Бердянска.

Не тихая гавань, а могила

Но, как оказалось, тихая гавань стала для российских военных моряков могилой.

Украинская ракета не только смогла преодолеть ПВО оккупантов, но и нанести непоправимый урон российскому флоту, для которого каждый БДК на вес золота.

А это, надо сказать, результат довольно тщательного и глубокого планирования данного удара, с учётом комплекса обстоятельств, которые могут повлиять на успех операции.

Позор русским

Фактически, российский флот на сегодняшний день не проявил в войне против Украины себя сколь-нибудь эффективно. Да, он наносит удары посредством КР "Калибр" по территории Украины, но, на этом, в принципе и всё.

За прошедший месяц российский флот не смог осуществить десантирование в Одессе и области. При этом при подходе к городу было повреждено несколько кораблей, а один согласно предварительной информации потоплен.

Теперь уничтожение и повреждение российских кораблей в Бердянске.

Российский флот оказался в ходе этой войны, пожалуй, самым бесполезным родом войск. Так называемая "великая" морская держава с абсолютно бесполезным флотом.

Что же это, если не позор и унижение?

Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що у Росії проблеми: