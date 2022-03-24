Унікальна операція

Уся кампанія вторгнення в Україну для російської армії та Росії загалом стала приниженням, але саме знищення та пошкодження російських кораблів у порту тимчасово окупованого Бердянська, це вершина ганьби для ЧФ ВМФ РФ.

Детально Удар по російських десантних кораблях в Бердянську: подробиці від Генштабу ЗСУ

Річ у тім, що та операція, яку сьогодні вранці здійснили ЗСУ, у певному сенсі унікальна.

Фортеця окупантів

Коли 24 лютого російські війська вдерлися на територію України, особливо на південному плацдармі, насамперед, що вони стали облаштовувати, то це подібність до ешелонованої ППО. І загалом, за минулий місяць вони її створили у тимчасово окупованому регіоні, у тому числі й за допомогою ППО з території окупованого Криму.

Фактично повітряний простір над окупованою частиною південного плацдарму можна вважати закритим російським ППО.

У той же час, Бердянськ перебуває, так би мовити, у безпечній зоні від ударів української ракетної зброї. Наприклад, тих же ТРК "Точка-У". Саме з цієї причини, впевненості у своїй 100% безпеці, російські пропагандистські ЗМІ вільно показували розвантаження російських БДК у порту Бердянська.

Не тиха гавань, а могила

Але, як виявилось, тиха гавань стала для російських військових моряків могилою.

Українська ракета не тільки змогла подолати ППО окупантів, а й завдати непоправної шкоди російському флоту, для якого кожен БДК на вагу золота. А це, треба сказати, результат досить ретельного та глибокого планування даного удару з урахуванням комплексу обставин, які можуть вплинути на успіх операції.

Російський флот зганьбився

Фактично, російський флот наразі не проявив у війні проти України себе якось ефективно. Так, він завдає ударів через КР "Калібр" по території України, але, на цьому, в принципі і все.

За місяць російський флот не зміг здійснити десантування в Одесі та області. При цьому при підході до міста було пошкоджено кілька кораблів, а один, за попередньою інформацією, потоплено.

Тепер – знищення та пошкодження російських кораблів у Бердянську.

Російський флот опинився в ході цієї війни, мабуть, самим безпорадним родом військ. Так звана "велика" морська держава з абсолютно нікчемним флотом.

Що ж це, якщо не ганьба та приниження?

Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що у Росії проблеми: