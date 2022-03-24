Про знищення корабля "Орськ" стало відомо вранці 24 березня. Фото та відео з місця події були опубліковані в соцмережах. На них видно потужний вибух на кораблі.

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"Підрозділами Збройних Сил України завдано удару по великих десантних кораблях, що перебували у порту Бердянська. Внаслідок цього виникла пожежа на великому десантному кораблі проєкту 1171 з подальшою детонацією боєкомплекту", – так коротко прокоментували ситуацію в Генштабі ЗСУ.

Поки невідомо, яких втрат зазнали окупанти внаслідок цієї атаки.

У Запорізькій ОВА заявили, що, окрім знищення "Орська", українські захисники під час цього нападу пошкодили ще 2 ворожі кораблі. Крім того, військові ЗСУ знищили резервуар на 3 тисячі тонн палива.

Великий десантний корабель "Орськ" був побудований у 1968 році. Судно такого типу може вміщувати до 20 основних бойових танків, або 45 БТРів, або 50 вантажних автомобілів, і 300 – 400 чоловік десанту.

Після знищення "Орська", в Росії залишилося ще три кораблі такого типу.

Дивіться відео про знищення десантного корабля "Орськ" в порту Бердянська