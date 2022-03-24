Так, у четвер, 24 березня, ЗСУ повідомили про знищення "Орська" у порту тимчасово окупованого росіянами Бердянська. Відомо, що корабель прибув до українського міста 21 березня. Він мав доставити загарбникам військову техніку.

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"Орськ" уже воював проти України

Це не перша участь "Орська" у воєнних діях проти України. Ще у січні 2020 року волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm з'ясували, що цей корабель Чорноморського флоту Росії брав участь в захопленні Криму.

Тоді активісти вивчили профілі російських військових у соцмережах, де виявили: один з моряків "Орська" отримав медаль "За повернення Криму". Таку ж медаль вручили й командирові корабля Сергію Скворцову. Саме під його командуванням екіпаж корабля брав участь в агресії проти України у 2014 році.

Підтвердилися й дані про "нагородження" решти моряків "Орська".

Моряки "Орська" з медалями за окупацію Криму / Фото informnapalm

Відомо, що "Орськ" входив до складу 197-ї бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Росії (військова частина №72136). Корабель, спущений на воду ще в 1968 році, брав участь не лише у війні проти України, а ще й виконував "спецзавдання" у Сирії. Тепер він залишиться у водах Бердянська.

Як це було – У порту Бердянська ЗСУ знищили ворожий десантний корабель "Орськ": відео