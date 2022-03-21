Десантний корабель перевіз бронетранспортери

Відповідна інформація з'явилася у російських ЗМІ. Повідомляється про захід до порту Бердянська великого десантного корабля Чорноморського флоту "Орск".

До речі Російські окупанти помстилися Одесі за своє приниження й безсилля

Йдеться про те, що це перший бойовий корабель Росії, який зайшов у порт Бердянська. Корабель доставив військову техніку російській армії.

Згідно з повідомленням, десантний корабель перевіз бронетранспортери. Вони буцімто вишиковуються в колону і висуваються до місць дислокації російських окупантів.

Російські ЗМІ пишуть, що "Орск" – не єдиний бойовий корабель, який бере участь в "операції". Повідомляється про десять великих десантних кораблів.

Варто зазначити, що Україна тимчасово втратила вихід до Азовського моря.

Окупанти використовують і Чорне море, звідки здійснили обстріл Одещини. Також ворог замінував Чорне море.

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