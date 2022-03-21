Безпорадні убивці

В принципі, так само, як у Харкові, Маріуполі, Чернігові, Сумах та інших містах України, які не далися ворогові, й він зганяє на них свою злість, намагаючись зламати, проливаючи кров мирних жителів і руйнуючи вщент.

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Але з Одесою розмова зовсім інша. Річ у тім, що, коли ми говоримо про Харків, то це – ганьба Росії, яка не змогла, як мала намір, за лічені години окупувати місто, котре від її кордону на відстані витягнутої руки. І не може й досі.

Аналогічно Чернігів, який виявився неприступним для передових і ще на той момент нових підрозділів групи "V".

Маріуполь, Суми, Миколаїв, Київ… Скрізь у цих містах російське сухопутне угруповання зазнавало, зазнає і зазнаватиме поразки та приниження. Але в Одесі – зовсім інше приниження для окупантів.

Зламали зуби об Одесу

Без трьох днів як місяць Чорноморський флот Військово-морського флоту РФ не може здійснити в Одесі та області десантування з подальшою окупацією міста. При цьому їх нерішучі вальсування біля берегів міста завершилися втратами в корабельному складі. Той рідкісний випадок, коли результату – нуль, а втрати йдуть.

Фактично, країна, яка вважала себе великою морською державою, насправді не змогла не тільки здійснити десантування, а й у принципі її морське угруповання весь цей час виглядало якимось блідим і непоказним в межах цього протистояння. Особливо з урахуванням того, що в України не дуже-то й флот є та й протикорабельні комплекси не на загрозливому для російського флоту рівні.

А тому цей обстріл Одеси мав узагалі не якийсь глибокий стратегічний або тактичний задум. Це напад розлютованого і приниженого ворога, який свою злість зганятиме тепер на простих жителях міста, обстрілюючи їх будинки і квартири.

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З іншого боку, так само, як і з нальотами російської авіації на українські міста, кожний з яких завершується втратою бойового літака, а часом і не одного, такі рейди до берегів Одеси не будуть для ворога безслідно проходити.

І якщо, наприклад, літаки можна переганяти з регіонів Росії, компенсуючи втрати, то втрати Чорноморського флоту Військово-морського флоту РФ компенсувати вже не вийде за рахунок інших флотів – турецькі протоки для них закриті.

А тому, навіть і тут, перспектива ще більшого приниження для російського флоту вбачається значно виразнішою. Слава нації!

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