Беспомощные убийцы

В принципе, так же, как в Харькове, Мариуполе, Чернигове, Сумах и других городах Украины, которые не сдались врагу, и он сгоняет на них свою злобу, пытаясь сломать, проливая кровь мирных жителей и разрушая вдребезги.

Актуально Путин изменил тактику войны с Украиной

Но с Одессой разговор совсем другой. Дело в том, что, когда мы говорим о Харькове, это позор России, которая не смогла, как намеревалась, за считанные часы оккупировать город, который от ее границы на расстоянии вытянутой руки. И не может до сих пор.

Аналогично Чернигов, оказавшийся неприступным для передовых и еще на тот момент новых подразделений группы "V".

Мариуполь, Сумы, Николаев, Киев… Везде в этих городах российская сухопутная группировка терпела, терпит и будет терпеть поражение и унижение. Но в Одессе – совсем другое унижение для оккупантов.

Сломали зубы об Одессу

Без трех дней месяц Черноморский флот Военно-морского флота РФ не может осуществить в Одессе и области десантирования с последующей оккупацией города. При этом их нерешительные вальсировки у берегов города завершились потерями в корабельном составе. Тот редкий случай, когда результат – ноль, а потери идут.

Фактически, страна, считавшая себя великим морским государством, на самом деле не смогла не только совершить десантирование, но и в принципе ее морская группировка все это время выглядела бледной и невзрачной в пределах этого противостояния. Особенно с учетом того, что у Украины не очень-то и флот есть и противокорабельные комплексы не на угрожающем для российского флота уровне.

Поэтому этот обстрел Одессы имел вообще не какой-то глубокий стратегический или тактический замысел. Это нападение взбешенного и униженного врага, который свою злость будет сгонять теперь на простых жителях города, обстреливая их дома и квартиры.

Советуем Москва осознала масштабы надвигающегося на нее военного поражения

С другой стороны, равно как и с налетами российской авиации на украинские города, каждый из которых завершается потерей боевого самолета, а порой и не одного, такие рейды к берегам Одессы не будут для врага проходить бесследно.

И если, например, самолеты можно перегонять из регионов России, компенсируя потери, то потери Черноморского флота военно-морского флота компенсировать уже не получится за счет других флотов – турецкие проливы для них закрыты.

Поэтому, даже тут перспектива еще большего унижения для российского флота представляется значительно более отчетливой. Слава нации!

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Достойно внимания – после поражения в Украине Путин решил задействовать жестокий план "Б": смотрите видео