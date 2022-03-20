Искусственная реальность Путина

Дипломаты не могут делать какие-то уступки или наоборот – занять более жесткую позицию в отрыве от ситуации на фронте. Все это должно подкрепляться определенными военными успехами.

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То, что начались разговоры о готовности российской стороны говорить предметно, идти на уступки, возможно, даже снять какие-то такие абсолютно непрактичные требования со своей стороны, могло быть прямым следствием большего осознания Москвой масштабов военного поражения, которое на нее надвигается.

Оно затрагивает важные структурные элементы, которые потом не удастся быстро восстановить, даже если Путин объявит тотальную мобилизацию.

Ключевой проблемой, которая не позволяет сторонам достичь компромисса, является факт, что в России все очень сложно с донесением сообщений о реальном положении дел наверх. Особенно это было видно в контексте проведения того же самого совбеза перед самой войной. По сути, мы понимаем – высшее политическое и военное руководство России очень плохо владеет ситуацией на местах. Там есть желание получать быстрые политические победы.

Заговорить к миру

Хотя сама ситуация на фронте для россиян, конечно, очень проблемная, и она как раз-таки заставляет их уже сейчас идти на переговоры, пренебрегая теми пунктами, которые были выдвинуты высшим политическим руководством, абсолютно оторванным от реальности. Но правда в том, что сама же Москва использует эти возможности поговорить и одновременно срывает эти переговоры.

Была очень показательная история. Неизвестно кем, по утверждению россиян – нами, во что я сам определенно не верю, "Точка-У" попала в центр Донецка. И это было использовано Кремлем как еще один повод с притворным недовольством заявлять о невозможности переговоров.

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Кроме этого, я считаю, что российская сторона из-за сложности прохождения аналитики снизу вверх не в состоянии постичь трагичность ситуации на войне.

Россия отступит лишь тогда, когда в Кремле узнают о реальном положении вещей на фронте. А нам необходимо идти на переговоры для того, чтобы стараться сохранить как можно большее количество человеческих жизней и инфраструктуры. Мы эту войну выиграем обязательно, вопрос только – какой ценой.

Дипломатия в нашем случае является инструментом уменьшения вреда, предотвращения гуманитарного кризиса и других негативных последствий российской агрессии.

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