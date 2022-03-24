Так, в четверг, 24 марта, ВСУ сообщили об уничтожении "Орска" в порту временно оккупированного россиянами Бердянска. Известно, что корабль прибыл в украинский город 21 марта. Он должен был доставить захватчикам военную технику.

Здесь больше В порту Бердянска ВСУ уничтожили вражеский десантный корабль "Орск"

"Орск" уже воевал против Украины

Это не первое участие "Орска" в военных действиях против Украины. Еще в январе 2020 года волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm выяснили, что корабль Черноморского флота России участвовал в захвате Крыма.

Тогда активисты изучили профили российских военных в соцсетях, где обнаружили: один из моряков "Орска" получил медаль "За возвращение Крыма". Такую же медаль вручили и командиру корабля Сергею Скворцову. Именно под его командованием экипаж корабля участвовал в агрессии против Украины в 2014 году.

Подтвердились и данные о "награждении" остальных моряков "Орска".

Моряки "Орска" с медалями за оккупацию Крыма / Фото informnapalm

Известно, что "Орск" входил в состав 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота России (военная часть №72136). Корабль, спущенный на воду еще в 1968 году, участвовал не только в войне против Украины, но и выполнял "спецзадания" в Сирии. Теперь он останется в водах Бердянска.

Как это было – В порту Бердянска ВСУ уничтожили вражеский десантный корабль "Орск": видео