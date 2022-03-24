Об этом спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сказал во время брифинга в Медиа Центре Украины.

Подробно В порту Бердянска ВСУ уничтожили вражеский десантный корабль "Орск"

Подразделения ВСУ наносили удар по крупным десантным кораблям России, находившимся в порту города Бердянск. Как следствие, возник пожар на корабле проекта 1171 с последующей детонацией комплекта,

– отметил Александр Мотузяник.

Но добавил, что потери противника пока уточняются. Однако один из кораблей уже точно не подлежит ремонту.

Детали операции раскрывать нельзя, но точно можно сказать, что операция была успешной,

– добавил Мотузяник.

К слову, как выяснилось, капитаны уничтоженных судов еще в 2014 году изменили Украине и перешли на сторону оккупантов.

ВСУ уничтожили российский корабль "Орск" в Бердянске: смотрите видео