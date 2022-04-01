Судно имело 4650 тонн полного водоизмещения при 113,1 метра длины, 15,6 метра ширины и осадка в 4,5 метра. Мог развивать скорость до 16,5 узлов при дальности хода до 10 тысяч миль, сообщил Тарас Чмут.

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Глава фонда "Вернись живым" отметил, что "Саратов" был вооружен:

57 миллиметровой артустановкой ЗиФ-31Б;

реактивной системой залпового огня А-215 "Град-М";

ПЗРК;

пулеметами.

Корабль мог перевозить до 20 средних танков или до 45 БТР/БМД или до 50 грузовиков и до 400 человек десанта. Фактически или полноценную РТГ или половинку БТГ,

– сообщил Тарас Чмут.

Что известно о "Саратове"

"Саратов" заложен как "Воронежский комсомолец" на Калининградском судостроительном заводе "Янтарь" 5 января 1964 года. Заводской номер – 291.

Спущен на воду 1 июля 1964 года. Это был первый и главный корабль из серии в 14 корпусов. Всего на Черном море в СССР базировалось пять кораблей.

Три: "Саратов", "Николай Фильченков" и БДК "Орск" – дожили до начала войны и один ее уже не пережил.

"Фильченков" много лет находится в ремонте, но, вероятно, уже из него никогда не выйдет.

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