Судно мало 4 650 тонн повної водотоннажності при 113,1 метра довжини, 15,6 метра ширини та осадку в 4,5 метра. Міг розвивати швидкість до 16,5 вузлів при дальності ходу до 10 тисяч миль, поінформував Тарас Чмут.

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Голова фонду "Повернись живим" зазначив, що "Саратов" був озброєний:

57 міліметровою артустановокою ЗиФ-31Б;

реактивною системою залпового вогню А-215 "Град-М";

ПЗРК;

кулеметами.

Корабель міг перевозити до 20 середніх танків або до 45 БТР/БМД чи до 50 вантажівок та до 400 осіб десанту. Фактично або повноцінну РТГ або половинку БТГ,

– повідомив Тарас Чмут.

Що відомо про "Саратов"

"Саратов" закладений як "Воронежский комсомолец" на Калінінградському суднобудівному заводі "Янтарь" 5 січня 1964 року. Заводський номер – 291.

Спущений на воду 1 липня 1964 року. Це був перший та головний корабель з серії в 14 корпусів. Всього на Чорному морі в СРСР базувалося п'ять кораблів.

Три: "Саратов", "Николай Фильченков" та БДК "Орск" – дожили до початку війни і один її вже не пережив.

"Фильченков" багато років перебуває у ремонті, та, ймовірно, вже з нього ніколи не вийде.

Знищення "Саратова": дивіться відео