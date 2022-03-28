Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании, ссылаясь на данные собственной разведки.

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Россия поддерживает удаленную блокаду украинского побережья Черного моря, фактически изолируя наше государство от международной торговли.

Российские ВМС также продолжают наносить ракетные удары по целям на всей территории Украины.

Уничтожение десантного корабля "Саратов" в Бердянске, вероятно, уничтожит и уверенность флота России в будущих попытках проводить операции непосредственно у побережья Украины,

– считают в оборонном ведомстве.

В Генштабе ВСУ 25 марта уточнили информацию о потерях вражеского флота в порту Бердянска. Сначала писали, что уничтожили корабль "Орск", но выяснилось, что это большой десантный корабль "Саратов".

Уничтожение "Саратова": смотрите видео