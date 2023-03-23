Об этом рассказал Дэн Райс – американский ветеран боевых действий. Прошлой весной его назначили специальным советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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Украинское контрнаступление удивит мир

Советник главнокомандующего ВСУ рассказал, что ежемесячно Россия теряет убитыми в Украине 25 тысяч военных, а ранеными – втрое больше, то есть 75 тысяч.

Кремлевский диктатор Владимир Путин, нарушая все правила войны, продолжает совершать промах за промахом. Райс считает, что потери оккупантов за март будут выглядеть примерно так же.

"Я считаю, что Бахмут – это место, куда пошла умирать российская армия. Год назад он (Владимир Путин – 24 Канал) напал на Украину не в тот месяц. В феврале в этих условиях не атакуешь. Но он все равно продолжил атаковать в этом году в феврале и марте. И все, что он делал, это съедал свою армию. Атакуя на открытой местности, пехотой против артиллерии, они потеряли так много россиян", – отметил советник Залужного.

По его словам, прямо сейчас на фронте уничтожаются лучшие подразделения России. Дело в том, что они атакуют позиции украинских войск, хотя это самое плохое время для таких операций.

Поэтому когда наступит правильное время для наступления, весной, Украина будет иметь гораздо более сильную армию, гораздо лучшее обеспечение, чем это было год назад. И вы должны перейти в наступление, чтобы отвоевать позиции. И я верю, что этой весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир,

– подытожил Райс.

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