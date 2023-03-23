Об этом 24 Каналу рассказал майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны, военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, россияне пытаются штурмовать Авдеевку с 2014 года.

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"В этом городе уже 9 лет идут тяжелые бои. Это гораздо больше, чем продолжалась окопная Первая мировая война", – отметил Гетьман.

Почему россияне усилили давление на Авдеевку

Как отметил майор запаса ВСУ, активизация россиян на Авдеевском направлении объясняется тем, что врагу нужно показать хоть какие-нибудь победы в Украине.

Оккупанты поняли, что в Бахмуте этого сделать не удастся. Поэтому они планируют сделать с Авдеевкой то же, что хотели с Бахмутом,

– сказал военный аналитик.

По его словам, оккупанты не снимали часть сил с Бахмута и не перебрасывали их на Авдеевку. Ведь у них хватает резервов, чтобы совершать наступательные действия в этом направлении.

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"Для России продвижение на несколько километров – это поражение"

Украинское военно-политическое руководство отлично понимает опасность действий врага. Гетьман предположил, что руководство ВСУ перебросит в Авдеевку определенные резервы.

Или при необходимости будет команда об уходе наших войск для того, чтобы они заняли другие места. Во время большого наступления врага то, что нам приходится отступать на некоторых участках, не означает, что это какое-то поражение,

– подчеркнул военный аналитик.

Он отметил, что даже во время отхода ВСУ обескровливают врага.

"Для России продвижение на 2 – 5 километров – это не победа, а поражение. Такое продвижение обходится для них слишком дорогой ценой", – сказал Гетьман.

Из-за поражений под Бахмутом оккупанты изменили планы

Из-за постоянных поражений на Востоке Украины российские оккупанты были вынуждены частично изменить свои планы.

Россияне планировали с севера дуги Купянск – Бахмут – Авдеевка – Марьинка – Угледар пробиться через Бахмут. А потом от Бахмута хотели двигаться на север к Лиману и на юг к Угледару, чтобы взять наши войска в окружение,

– рассказал военный аналитик.

Однако этот план провалился, поскольку оккупационные войска не смогли одолеть город-крепость Бахмут. Поэтому оккупанты переключились на Авдеевку.

Что задумал враг

Как рассказал Гетьман, сейчас враг может планировать два варианта действий.

Россияне могут продвигаться из Авдеевки на юг в сторону Угледара, чтобы замкнуть определенное количество наших подразделений в кольцо.

Или оккупанты могут двигаться на север, чтобы таким образом выйти на Часов Яр или Константиновку и с тыла атаковать наши войска в Бахмуте.

Майор запаса ВСУ подчеркнул, что все планы вражеской армии совершенно очевидны.

"Наше руководство все это прекрасно понимает и применяет определенные контрдействия. Так что происходящее возле Авдеевки – это нехорошо. Но и сильно волноваться тоже не стоит", – резюмировал Гетьман.

Что происходит на фронте: коротко