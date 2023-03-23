Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал в эфире телемарафона, что Россия постоянно обстреливает Авдеевку. По словам полковника, он не увидел там ни одного дома, который не имел бы повреждений, пишет 24 Канал.
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Какая ситуация в Авдеевке
Алексей Дмитрашковский рассказал, что в городе остаются люди. Они живут в подвалах, но не очень хотят контактировать.
"Мы пытались пообщаться с находившимися в подвале людьми. Их там было ориентировочно 40 человек. Люди просто закрылись в подвале и не пустили нас. Не стали с нами общаться", – заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
В Авдеевке работает всего один магазин, где люди могут купить необходимые вещи. В городе постоянно находится глава военной администрации, туда приезжают с помощью волонтеры.
Что делает враг вокруг города
К этому моменту они (россияне – 24 Канал) пытаются пройти в город Авдеевку. И постоянно эти обстрелы сопровождаются атаками,
– заявил Дмитрашковский.
По его словам, только в течение 22 марта было 26 атак. Однако у россиян значительные потери – ВСУ уничтожили более 100 вражеских солдат и ранили более 240 единиц личного состава. То есть в общей сложности потери – более 250 человек.
В технике враг потерял по меньшей мере:
- два танка;
- два бронетранспортера;
- четыре боевые машины пехоты;
- два комплекса радиоэлектронной борьбы "Житель" и "Борисоглебск".
- самоходную артиллерийскую установку;
- одну систему залпового огня.
Что известно о ситуации в Авдеевке
- Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский 20 марта подтвердил, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом. Однако полковник заверил, что у атакующих на этом направлении российских подразделениях не все в порядке.
- Власти 21 марта призвали людей уехать из города. Ведь в населенном пункте еще оставалось ориентировочно 1900 человек, из них семеро – дети.
- По состоянию на утро 22 марта в американском Институте изучения войны заявили, что враг наращивает темпы наступательных операций вокруг Авдеевки. Все для того, чтобы оцепить населенный пункт.