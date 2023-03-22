Об этом в стриме на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов. 24 Канал. По его словам, украинское военное командование учится на опыте Бахмута.

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Провальные попытки наступления россиян

Недавно появилась информация, что россияне в Авдеевке решили использовать такую же тактику, как и в Бахмуте. В частности, они начали прилагать максимум усилий на обход города.

Военный эксперт отмечает, что в самом населенном пункте на восточных окраинах линия обороны проходит по тому же месту, где она проходила 24 февраля 2022 года.

Российские войска "в лоб" Авдеевку не могут взять никак. Потому, вероятно, было принято решение ее обойти. Самые тяжелые бои сейчас проходят на северных и южных окраинах,

– отметил Жданов.

Сейчас попытки российских военных обойти Авдеевку безрезультатны. По мнению военного эксперта, ситуация в Авдеевке не сможет ухудшиться до того состояния, как это было в Бахмуте.

Теперь украинское военное командование лучше реагирует на подобные кризисные ситуации. Имея опыт с Бахмутом, они знают возможную тактику действий российских войск на этом направлении. Поэтому даже попытки наступления захватчиков не имеют никакого успеха.

Олег Жданов о наступлении россиян в Авдеевке: смотрите видео

Ситуация в Авдеевке: что известно