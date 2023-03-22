Про це у стрімі на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, українське військове командування вчиться на досвіді Бахмута.

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Провальні спроби наступу росіян

Нещодавно з'явилась інформація, що росіяни в Авдіївці вирішили використати таку ж тактику, як і в Бахмуті. Зокрема вони почали докладати максимум зусиль на обхід Авдіївки.

Військовий експерт наголошує, що в самому населеному пункті на східних околицях лінія оборони проходить по тому ж місці, де вона проходила 24 лютого 2022 року.

Російські війська "в лоб" Авдіївку не можуть взяти ніяк. Тому, ймовірно, було прийняте рішення її обійти. Найтяжчі бої зараз проходять на північних та південних околицях,

– зазначив Жданов.

Зараз спроби російських військових обійти Авдіївку є безрезультатними. На думку військового експерта, ситуація в Авдіївці не зможе погіршитись до того стану, як це було у Бахмуті.

Тепер українське військове командування краще реагує на такі кризові ситуації. Маючи досвід з Бахмутом, вони уже знають можливу тактику дій російських військ на цьому напрямку. Тому навіть спроби наступу загарбників не мають жодного успіху.

Олег Жданов про наступ росіян в Авдіївці: дивіться відео

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