Наразі Авдіївка значною мірою зруйнована. Про це повідомили британські розвідники.
До теми Нічого не змінилося: у Міноборони назвали стратегічні цілі Росії у війні
Що відомо про нову ціль росіян на Донбасі
За останні три тижні російські війська досягли повзучих успіхів навколо контрольованого Україною міста Авдіївки на Донбасі, безпосередньо на північ від Донецька,
– розповіли у розвідці.
За словами аналітиків, російська операція в основному проводилася силами 1-го армійського корпусу псевдореспубліки "ДНР". Це місцевий персонал, який добре знає місцевість.
У розвідці вважають, що розгалужений комплекс Авдіївського коксохімічного заводу, ймовірно, буде розглядатися як особливо захисна ключова місцевість у ході битви.
"Тактично ситуація подібна до тієї, що у більшому місті Бахмут. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання на захід перебувають під дедалі більшою загрозою через російську операцію з охоплення", – наголосили британські розвідники.
У Генштабі ЗСУ назвали цілі окупантів
Нещодавно заступник начальника головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів, що до літа цього року загарбники хочуть захопити Донецьку і Луганську області.
"Російські стратегічні цілі не змінилися – у найближчій перспективі Кремлю важливо захопити ключові населені пункти Донецької області, а надалі – захопити до літа й утримати Донецьку та Луганську області України", – зазначив Громов.