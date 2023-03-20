Наразі Авдіївка значною мірою зруйнована. Про це повідомили британські розвідники.

До теми Нічого не змінилося: у Міноборони назвали стратегічні цілі Росії у війні

Що відомо про нову ціль росіян на Донбасі

За останні три тижні російські війська досягли повзучих успіхів навколо контрольованого Україною міста Авдіївки на Донбасі, безпосередньо на північ від Донецька,

– розповіли у розвідці.

За словами аналітиків, російська операція в основному проводилася силами 1-го армійського корпусу псевдореспубліки "ДНР". Це місцевий персонал, який добре знає місцевість.

Зверніть увагу! Авдіївка з 2014 року перебуває на передовій конфлікту на Донбасі. Місто зараз значною мірою зруйноване.

У розвідці вважають, що розгалужений комплекс Авдіївського коксохімічного заводу, ймовірно, буде розглядатися як особливо захисна ключова місцевість у ході битви.

"Тактично ситуація подібна до тієї, що у більшому місті Бахмут. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання на захід перебувають під дедалі більшою загрозою через російську операцію з охоплення", – наголосили британські розвідники.

У Генштабі ЗСУ назвали цілі окупантів

Нещодавно заступник начальника головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів, що до літа цього року загарбники хочуть захопити Донецьку і Луганську області.

"Російські стратегічні цілі не змінилися – у найближчій перспективі Кремлю важливо захопити ключові населені пункти Донецької області, а надалі – захопити до літа й утримати Донецьку та Луганську області України", – зазначив Громов.