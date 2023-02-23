Про це повідомив заступник начальника головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, інформує 24 Канал. За його словами, стратегічна мета Росії – захопити найближчим часом ключові населені пункти Донецької області.

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Які зараз цілі окупантів

Як розповів Громов, до літа цього року загарбники хочуть захопити Донецьку і Луганську області.

Російські стратегічні цілі не змінилися – у найближчій перспективі Кремлю важливо захопити ключові населені пункти Донецької області, а надалі – захопити до літа й утримати Донецьку та Луганську області України,

– зазначив він.

У ЗСУ прогнозують провокації Росії в несподіваних місцях

Нещодавно військовий експерт, майор запасу ЗСУ та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів, що росіяни обожнюють різні "сакральні" дати й можуть готувати певні дії до річниці вторгнення в Україну. Утім, найімовірніше, це будуть провокації, а не потужний наступ.

За його словами, загарбникам нічого не лишається як вдатися до провокацій на річницю вторгнення 24 лютого, адже це цілком у їхньому стилі. Росія не може досягнути переваги на полі бою, тому переходить на далекобійну зброю – ракети.

Окрім того, країна-агресорка може готувати провокації у Придністров'ї, а також на кордоні з Польщею чи Литвою.